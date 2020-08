Cum arată Oana Roman după ce a slăbit și mai mult: ”Parcă nu îmi vine să cred că sunt eu”

”Noapte bună....vise frumoase dragii mei. Recunosc. Uneori ma uit la mine si parca nu mi vine sa cred ca sunt eu!”, a mărturisit ea.

Cum a reușit Oana Roman să slăbească: ”Mânânc orice, dar puțin”

Oana Roman a dezvăluit la începutul lunii iulie că a reușit să slăbească kilograme bune, ajungând să poarte cu patru mărimi mai puțin la haine: ”Vreau sa împărtășesc cu voi bucuria mea. După cum am tot spus, din noiembrie am început un program de slăbire. Care a dat roade. Fără operație la stomac, fără diete drastice. Doar proceduri de remodelare corporala și mâncare puțină dar din toate”, a scris Oana Roman pe Facebook.

”Da. Se poate. Nu mă laud dar vreau să arăt că se poate și ca pot fi eventual un exemplu pentru cine încă nu și-a luat inima în dinți ca să încerce. Nu am început acest proces de slăbire pentru alții, pentru cei care m-au călcat în picioare, jignit și umilit ani de zile. Ci pentru mine. Pentru a îmi demonstra mie că pot să o fac și pe asta. Și satisfacția e pe măsură”, a mărturisit vedeta.

În cadrul emisiunii „Sinteza Zilei”, Oana Roman a infirmat zvonurile conform cărora ar fi apelat la o intervenție chirurgicală pentru a își micșora stomacul.

Oana Roman a vorbit deschis despre cea mai grea perioadă din viaţa ei şi cum a reuşit să reziste psihic, deşi mulţi glumeau pe seama greutăţii sale corporale.

”Eu am fost victima bullying-ului 20 și ceva de ani. A fost foarte greu, mai ales că nu le-am răspuns acestor oameni. Oamenii ăștia și-a făcut păcate pentru trei generații pentru că nu au știut de ce am ajuns eu așa. Eu eram un copil care făcea sport. După Revoluție, n-am mai avut așa ceva, m-am trezit într-o lume pe care nu mi-am dorit-o, cu ziarele care ne înjurau. Am căzut într-o depresie foarte gravă, am fost rupră de prietenii de la școală. Nemaifăcând sport, m-am îngrășat foarte mult.

La mine această problemă nu era pentru că băgam în mine ca un tanc, ci pentru că am trecut printr-o depresie foarte gravă”, a spus Oana Roman, la Antena 3, cu lacrimi în ochi.