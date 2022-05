Cum a scăpat Adina Halas de 32 de kg. "Făcând sport, îmi era mult mai foame. Acum știu ce merge pentru mine"

Adina Halas, una dintre cele mai cunoscute vedete de la noi, a povestit cum a făcut asta și cum reușește și acum, după câțiva ani de la topirea kilogramelor, să se mențină frumos.

Prima asistentă de televiziune din România spune că a reușit să scape de cele 32 de kilograme pe care le-a acumulat în timpul sarcinii într-un mod cât mai natural.

Adina Halas: ”Nu m-am gândit că mi se poate întâmpla şi mie”

Nu mică i-a fost mirarea când a constatat, pe corpul ei, că făcând mult sport nu se vedea subțierea, pentru că intervenea foamea de după efort. Așadar, lupta cu kilogramele nu a fost una ușoară.

”Când am rămas însărcinată, nu m-am gândit că mi se poate întâmpla şi mie. Am luat 32 de kilograme. Eu mă îngraş când sunt fericită.

Experienţa mea nu este diferită. Am învăţat două lucruri importante: să te informezi corect, să ai mare grijă la sursele de informaţie.

Adina Halas: ”Credeam că dacă voi face sport mult, voi reuşi, dar îmi era mult mai foame”

Mâncam ciocolată tot timpul. Şi am mai învăţat ceva. Credeam că dacă voi face sport mult şi dacă voi ţine dietă, voi reuşi. Am constatat că făcând mult sport îmi era mult mai foame. Am început să îmi găsesc acel reglaj.

Acum ştiu cum să compensez faptul că am mâncat ciocolată, ştiu ce merge pentru corpul meu. Trebuie să o iei pe drumul drept, dacă vrei să arăţi bine pe termen lung.

Un fizic armonios deschide multe uşi. Când te simţi bine în corpul tău, lucru ăsta se vede”, a povestit Adina Halas.

Adina Halas: ”Am redus fructele și nu le mai mănânc după ora 16”

În ce privește alimentația, Adina Halaș spune că a optat pentru alimentele bogate în proteină animală, care țin de foame, pentru legume, iar fructe, cu multă atenție.

Totodată, sport face aproape zilnic, după ce a învățat să combine antrenamentele și să găsească ”reglajul” pentru corpul ei.

„Am mâncat proteină animală: carne, ouă, foarte multe vegetale, foarte multe legume, am redus cantităţile de fructe. Spre exemplu, nu mănânc decât maximum o porţie pe zi, până în ora 16.00.

Adina Halas face sport aproape zilnic

Beau foarte multă apă, fac sport de 5-6 ori pe săptămână, combin antrenamentele, am grijă la ce gătesc, cu ce ingrediente gătesc.

Mănânc orez integral şi destul de rar, în general în zilele în care am un antrenament mai intens.

De obicei, încerc să îl înlocuiesc cu quinoa sau cu hrişcă. Fac dulciuri în casă, folosesc îndulcitor în loc de zahăr”, a continuat vedeta.