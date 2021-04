Dana Budeanu, în lacrimi la TV: ”Este sfârşitul lumii, aşa arată sfârşitul lumii, ca în filmarea asta. E un rahat de virus”

Fiica unei femei din Târgovişte a filmat momentul în care mama ei a fost băgată în mai mulţi saci negri, dezbrăcată şi pusă într-un sicriu pe jos, chiar dacă iniţial i s-a comunicat că nu era infectată cu COVID-19. Atenţie, urmează imagini cu puternic impact emoţional!

Femeia cere disperată să îi se spună de ce mama ei nu poate fi înmormântată creștinește. Potrivit acesteia, cei de la DSP ar fi scris undeva pe o hârtie că de fapt mama ei ar avea COVID-19. Îndoită de acest diagnostic fiica femei începe şi filmează momentul în care corpul neînsufleţit al părintelui ei, care este băgat în mai mulţi saci negri dezbrăcată, este pusă într-un sicriu cu hainele pe piept.

”Nu exista nicio lege pentru asta, asta am făcut noi, pentru că nu am deschis gura, am acceptat aceasta umilință. Asta meritam, pentru că am tăcut, nu am făcut nimic, nu respectam nimic. Preeasfintia să să le dea permis polițiștilor să intre peste noi în biserici? Pentru ce a fost Patriarhul la Cotroceni? I-a spus preşedintelui că oamenii sunt aruncați în groapa? Suntem toți aliniați, cu preoții, cu Patriarhul, la mana unei rase în cap? Cine accepta să trăiască așa, așa o să moara. Nu exista așa ceva, 75% din globul pământesc trăiește normal, noi suntem în aia 25%, o tara de căcat. Pentru că în tarile alea nu își permite nimeni să facă așa ceva.

E un rahat de virus, statul trebuia să ne învețe cum să trăim cu el. Cum alții pot? Poate suntem prosti, dar îi sunam pe aia să vina să ne învețe. Ei cum pot să meargă și la munca, să meargă și în parc, și la restaurant? Sunați-i p-aia, nu stam un an de zile și să vedem așa ceva? Este sfârșitul lumii, așa arata sfârșitul lumii, cum ați văzut în aceasta filmare. N-ai cum să suporți asta, dai foc, nu poți să accepți asta” a spus Dana Budeanu la România TV.

Singurul refugiu al oamenilor simpli este biserica

„Știți ce se întâmplă? Oamenii în cele mai grele perioade ale vieții s-au strâns la biserica. Așa suntem noi, maide căcat decât progresiștii, mai handicapați. Nici în război nu se intra în biserica oricum, exista o limita. Pe oameni daca îi chema preotul la biserica, oamenii se duc. Unde au fost preoții și unde a fost biserica anul asta? Noi suntem așa pentru că biserica și preoții ne-au abandonat. Pentru că singurul refugiu al oamenilor simpli este biserica. Iar ei ne explica că să ne vaccinam? Lasă-mă, ba, că se vaccinează cine vrea.

Pe mine nu mă interesează că Patriarhul își face poze cu președintele. Pe mine mă interesează oamenii care urla în curțile spitalelor. Să pui tu mana pe mama mea, să te porți așa, să îmi arunci mama? Pai îi tăiam pe toți. Și unde sunt preoții? Unde sunt azi, de ce nu erau în curțile spitalelor?” a mai adăugat creatoarea de modă.

