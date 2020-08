Laura Cosoi a devenit din nou mamă. Ce a postat vedeta la scurt timp pe pagina de Facebook

Pe 8 martie, Laura a postat tot prin intermediul Facebook că va deveni mamă pentru a doua oară.

„Bucurie nemarginita in familia noastra! Rita va avea o surioara, exact asa cum am visat! Sufletele ne sunt pline de dragoste si nerabdare, de emotie si implinire ca am primit asa o mare binecuvantare de la Dumnezeu. Cel mai frumos dar pentru mine este sa imi pot strange copilul in brate si cand mai simt si miscarile surioarei in burtica sunt de-a dreptul coplesita! Cu lacrimi de fericire in ochi, acum, pot doar sa multumesc’,scriaLaura Cosoi, pe contul de socializare, la data respectivă.

Rita, prima fetiță a Laurei Cosoi

În urmă cu doi ani, Laura Cosoi dădea viață primei ei fetițe, Rita. Actrița a fost copleșită de emoție iar de atunci viața ei s-a schimbat complet. De când Rita a venit pe lume, Laura Cosoi și Cosmin Curticăpean sunt cei mai fericiți părinți. Acum, că familia lor se mărește din nou, nu poate decât să îi bucure și mai tare și să se simtă și mai împliniți.