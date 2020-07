Madonna, topless la 61 de ani. Fanii au fost uimiți de cum arată cântăreața după ce a fost infectată cu Covid-19

Madonna a postat pe Instagram un selfie în oglindă, în care apare sprijinită de o cârjă, doar în slip și purtând o pălărie pe cap.

Fanii reginei pop nu s-au oprit din comentarii, admirând coprul artistei. ”Madonna, arăți fabulos!”, au mărturisit unii dintre urmăritori, în timp ce alții au jignit modul în care se afișează vedeta, la vârsta ei.

Fotografia Madonnei a strâns peste 737.000 de aprecieri pe Instagram, doar în doar 15 ore de la postare.

În martie, Madonna a mărturisit că a fost infectată cu Covid-19

Vedeta de 61 de ani este încă în recuperare, după ce în martie a suferit un accident la unul dintre genunchi. Tot atunci, câtăreața susține că a fost infectată cu coronavirus, virusl pe care l-ar fi contactat la încheierea turneului său de la Paris.

„Jurnal de carantină, numărul 14. Am făcut un test ieri şi am aflat că am anticorpi pentru coronavirus, așa că mâine voi face o plimbare lungă cu mașina, voi deschide geamul și voi inspira aerul cu COVID-19”, spunea Madonna, tot pe Instagram, pe 7 mai. Ea nu a dezvăluit dacă a avut și simptome ale bolii. Pentru moment, nu există nicio dovadă care să arate faptul că o persoană infectată cu coronavirus capătă imunitate.

Madonna a făcut aceste dezvăluiri și a informat că a donat un milion de dolari unui fond de ajutor internaţional pentru dezvoltarea unui vaccin şi a unor tratamente împotriva noului coronavirus.

"Când cineva iese pozitiv la anticorpi înseamnă că a avut virusul, ceea ce clar mi s-a întâmplat şi mie când am fost bolnavă, la încheierea turneului meu la Paris, în urmă cu şapte săptămâni", a scris vedeta.

Madonna este una dintre cele mai faimoase şi iubite cântăreţe internationale care a ştiut să se reinventeze şi să păstreze atenţia presei şi a publicul ei.