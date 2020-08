Mesajul Poliției pentru Smiley: "Până acum ai pierdut doar buletinul". Ce a pățit artistul

”As vrea sa aflati asta de la mine. Am fost testat antidrog de catre Politia Romana care organizeaza filtre in drum spre mare. Desigur ca am iesit negativ. Din pacate, am picat un alt test: cel de viteza. Am depasit viteza legala de pe autostrada cu aproape 25 km/h. Am luat amenda, asa cum era firesc, insa imi pare rau, in primul rand, pentru ca am dat un exemplu prost. Sunt un om care crede in reguli si in necesitatea respectarii lor, ceea ce va indemn pe toti sa faceti pentru siguranta, normalitatea si linistea noastra a tuturor”, a scris Smiley, miercuri, pe pagina sa de Facebook.



”Dragă Smiley, greșeala recunoscută este pe jumătate iertată...ca și amenda primită astăzi.

Ai termen 15 zile să poți plăti jumătate din minimum prevăzut de lege.

P.S. Privește partea bună. Până acum ai pierdut doar buletinul”, este mesajul transmis de Ministerul Afacerilor Interne pe pagina sa de Facebook.