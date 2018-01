Anamaria Ferentz, mărturisire incredibilă despre alergia care i-a schimbat viața

Foto: Facebook/Anamaria Ferentz

Este vegetariană convinsă, dar Anamaria Ferentz recunoaște că a fost nevoită să apeleze la acest stil de viață.

Încă din copilărie, cântăreața a întâmpinat probleme ori de câte ori consuma carne, așa că să devină vegetariană a fost o necesitate.

„Sunt singura din familie care sunt vegetariană, nici ai mei nu mănâncă foarte multă carne. De mic copil, corpul meu rejecta carnea, nimeni nu înțelegea, ziceau că sunt un copil mofturos la mâncare. În timp alergia mea s-a aflat și s-a amplificat. Tot timpul aveam bube ca urticarie așa, între timp am început să mă și umflu, până am ajuns la spital. De atunci am și renunțat total la carne. De 11 ani sunt vegetariană, nu simt lipsa, nevoia, dorința, nu simt nimic. Nu am avut problema asta să renunț la carne. A fost simplu pentru mine, alții își doresc să fie vegetarieni din alte considerente și le este mai greu. Mie mi-a fost foarte ușor, o dată ce nici nu am simțit nevoia”, a declarat, pentru Libertatea, Anamaria Ferentz.