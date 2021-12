Anda Adam, bătaie cu o turistă la Poiana Braşov. Poliţia a deschis dosar penal

În urma conflictului, artista s-a ales cu zgârieturi pe faţă, potrivit spynews.ro.

Artista nu a depus plângere la Poliţie, nu a vrut să dea detalii despre acest caz, iar oamenii legii s-au autosesizat din oficiu şi au deschis dosar penal in rem pentru loviri şi alte violenţe.

Din primele informaţii, conflictul ar fi pornit de la o ceartă pe care ar fi avut-o copiii Andei Adam cu ai celeilalte persoane implicate în scandal.

Anda Adam, cazată la un resort de cinci stele din Poiană, ar fi intrat în această altercaţie cu persoana respectivă, moment în care lucrurile au degenerat şi, aşa cum spunea şi un martor, ar fi avut loc o bătaie ca între fete, cu îmbrânceli şi zgârieturi.

Ce spune Poliţia despre acest caz

La faţa locului au venit poliţiştii care au fost anunţaţi prin serviciul 112 şi au încercat să calmeze spiritele.

"La data de 24 decembrie 2021, în jurul orei 15.10, Poliția Stațiunii Poiana Brașov a fost sesizată, prin apelul unic de urgență 112, cu privire la faptul că, în interiorul unei societăți în regim hotelier, situată în Stațiunea Poiana Brașov din județul Brașov, are loc un conflict spontan, între două persoane de sex feminin.

Polițiștii s-au deplasat la fața locului, unde au identificat persoanele implicate.

În cauză, a fost întocmit dosar penal, în care se efectuează cercetări, in rem, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de "lovirea sau alte violențe", instrumentat sub coordonarea unității de parchet competente, în care se va propune soluție legală, la finalizarea anchetei", se arată în comunicatul IPJ Brașov.

