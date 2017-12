Andreea Esca marturisire neasteptata! A fost data afara din casa

Vine Craciunul si din ce in ce mai multe vedete isi amintesc cu placere de perioada copilariei. Andreea Esca a vorbit despre acele momente si a povestit un moment neplacut prin care a trecut. Prezentatoarea TV a fost data afara din casa de catre parintii ei.

"Eu l-am văzut când Moş Crăciun mi-a lăsat cadourile şi a zburat pe geam. Pe una dintre camere nu o foloseam aproape niciodată, o numeam camera a patra. Şi acolo venea Moşu' şi lăsa cadourile. Am intrat o dată acolo şi l-am văzut şi a zburat pe geam. Mereu îmi aducea o păpuşă. Bunica mea se ocupa de ceea ce însemnau cozonacii şi mâncărurile de Crăciun. Acum, Alexia e pasionată de tot ce ţine de bucătărie. E pasionată de turtă dulce. Nu am un Crăciun preferat.

Mereu când mă gândesc la Crăciun, mă gândesc la cel de când eram copii. Am plecat o dată cu o colegă de la grădiniţă şi cu bunica ei şi nu am zis nimănui şi tata nu m-a găsit. Până la urmă, m-au căutat şi eram în faţa acestei blocului fetiţe şi mi-am luat o bătaie serioasă. M-au dat afară şi au închis uşa în faţă, m-au lăsat pe preş. Şi atunci am stat ce am stat şi am bătut la uşă să le cer pantofii, că m-au dat afară în papuci şi nu puteam să plec aşa", a povestit Andreea Esca.