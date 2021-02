Bianca Drăguşanu a dat în judecată Poliţia Capitalei: ''Nu am încălcat legea ca să fiu amendată cu 5.000 de lei!''

Bianca Drăguşanu a explicat la Antena 3 motivele pentru consideră că în cazul ei este vorba de o amendă abuzivă.

''Am fost amendată cu maxim posibil, în contextul în care eu nu am fost nici măcar legitmată şi nici măcar nu am fost acolo. Pe mine nu m-a oprit nimeni, nu am văzut Poliţia.

''Nu m-a legitimat nimeni şi nu am încălcat legea ca să fiu amendată cu maxim cât se poate da amenda, cu 5.000 de lei''

Eu eram acasă la ora 23.00, iar datorită faptului că am făcut nişte postări pe Instagram, mi-au dat amendă pentru ce am postat pe Instagram. Eu am părăsit localul în momentul în care s-a făcut ora 22:30, ceva de genul acesta. Poliţia ştiu că a venit la 23:00, eu nu mai era acolo. Nu m-a legitmat nimeni, repet. Nu am văzut Poliţie, nu ştiu exact ce s-a întâmplat. Dacă aş fi fost acolo, probabil aş fi fost legitimată şi amendată pe loc, aşa cum s-a întâmplat cu restul persoanelor pe care le-au găsit acolo.

Eu am primit la o săptămână amenda prin Poştă, ceea ce mi se pare abuz. Videoclipurile au fost postate în momentul în care eu am ajuns acasă. Unul dintre el a fost postat la 23:32, iar celălalt la ora 01:00.

''Mi-au trimis o amendă acasă, ceea ce mi se pare aberant şi abuziv''

Din ceea ce am văzut eu şi imaginile pe care le-a filmat presa cu Poliţia, la ora 01:00 era deja mare balamuc şi toată lumea amenda pe toată lumea. Eu la ora 01:00 eram acasă şi postam. Oricum, petrecere fusese întreruptă de la ora 23:00. Eu la ora 23:00 postam de acasă, la ora 01:00 postam de acasă şi datorită faptul că am fostat pe Instagram aceste filmuleţe, ca şi când aş fi fost acolo, repet, petrecerea fiind spartă deja de la ora 23:00, mi-au trimis o amendă acasă, ceea ce mi se pare aberant şi abuziv'', a spus Bianca Drăguşanu în exclusivitate la Antena 3.

