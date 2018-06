Foto: Captură Antena Stars

Brigitte Sfăt a vorbit despre incidentul în care Ilie Năstase a fost încătuşat de Poliţie.

''Aş fi vrut să îi spun pe moment mai multe, dar am aflat că murise sora lui şi am încercat să fiu altături de el. Am preferat să îi spun public şi m-a şi sunat imediat după aceea. Cred că mai tare îl doare atunci când o citeşte public decât dacă i-o spun în privat şi atunci când mă doare, cred ştiu unde să îl atac.

Bruneta a mai povestit că vrea să îşi pună ordine în gânduri şi chiar se gândeşte să mai facă un copil, însă acest lucru îl va face cu o persoană echilibrată.

''Eu mi-am dorit şapte ani de zile un copil cu el, dar el nu a vrut atunci. Nu spun că nu mai vreau. Doresc o persoană echilibrată şi care să nu facă astfel de extreme în care a fost văzut în ultimul timp''.

Brigitte Sfat este mamă a doi copii, proveniţi din relaţii diferite.