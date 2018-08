Cântăreața Demi Lovato, anunț important după externarea din spital

Foto: instagram.com/ddlovato

Cântăreaţa pop americană Demi Lovato, care a fost spitalizată de urgenţă, pe 24 iulie, la Los Angeles, pentru o presupusă supradoză de droguri, a ieşit din spital şi s-a internat într-o clinică de dezintoxicare, potrivit foxnews.com.

Într-un mesaj publicat pe 5 august, pe platforma online Instagram, primul de la spitalizarea sa, artista a mulţumit lui Dumnezeu „că este în viaţă”.

„Întotdeauna am fost transparentă în ceea ce priveşte parcursul meu cu dependenţa. Ceea ce am învăţat este că această boală nu este ceva ce dispare sau păleşte cu timpul. Este ceva ce trebuie să continuu să depăşesc şi cu care nu am terminat”, a scris Lovato în mesajul său.