Ce s-a întâmplat cu Laura Cosoi la puțin timp după ce a născut. „Eram cu fetița la sân și...”

Foto: Facebook/ Laura Cosoi

Laura Cosoi a născut pe 11 iunie o fetiță perfect sănătoasă, iar la scurt timp a publicat și prima imagine cu micuța.

Recent, pe blogul personal, vedeta a povestit ce s-a întâmplat cu ea la scurt timp după ce a adus-o pe lume pe micuță. Actrița se afla în salon cu soțul ei și a început să plângă.

„Dupa ce am nascut, am mers in salon unde am ramas doar cu Rita si Cosmin, asa cum mi-am dorit. Am vrut ca aceasta experienta sa fie cat se poate de intima, in formula completa de trei. Cosmin m-a ajutat enorm si sunt sigura ca fara el, nastrea nu ar fi fost in forma ei completa, desavarsita. M-a sprijinit in toate felurile posibile. Eram cu fetita la san, Cosmin atipise, iar eu, uitandu-ma la ei, m-am pomenit cu ochii in lacrimi. „S-a nascut Rita, copilul lui Dumnezeu” – fraza aceasta mi-a venit in minte in acele clipe”, a scris Laura Cosoi pe blogul său.