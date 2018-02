Foto: Facebook/Corina Chiriac

Clipe de coșmar în trafic pentru Corina Chiriac. Artista a povestit pe pagina sa de Facebook ce a trăit pe autostrada Constanța-București.

„Duminica aveam de gind sa iau masa de prinz cu alti prieteni din Constanta si pe urma sa plec la Bucuresti. La 5 dimineata insa, m-a trezit viscolul care urla pe mare si se zbatea in geamurile solide ale camerei mele de la hotelul IBIS. Nu sunt o persoana " de dimineata" ...dar m-am speriat un pic...O clipa m-am gindit cum ajung eu la Bucuresti?

Ca nu-mi place sa conduc iarna si in nici un caz pe viscol...La 7 dimineata am incalzit masina, la 8 dimineata urcam pe autostrada si incepea un drum greu...Nu eram multi " nebuni" pe Autostrada Soarelui Duminica Dimineata pe Viscol...Conduc un Opel Insigna care e o masina solida si grea...dar pe care o cam leganau rafale de vint intre cele doua sleauri...Toti ( citeva masini ) mergeam cu 40 km.pe ora cel mult...

Dupa ce un sofer s-a aventurat sa depaseasca o " sararita " , am facut si eu prostia asta si m-am trezit la Bucuresti cu toata masina mea neagra, alba de sare.

In fine am ajuns cu bine.

Acasa, ma asteptau pe blocul de vis-a-vis toti porumbeii! Si cu asta am incalecat pe-o sa si v-am spus povestea mea!”, a povestit vedeta.