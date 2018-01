A slăbit 33 de kilograme, dar acest lucru a avut efecte negative asupra organismului. Cornelia Rednic, soția lui Lupu Rednic a povestit experiența traumatizantă pe care a trăit-o, după ce a urmat o dietă strictă.

„Mă înfometam. După ce am slăbit nu mi-a mai plăcut de mine. Nu-mi plăcea deloc de mine. Aveam impresia că-mi ies ochii din cap, că-mi ies urechile în evidenţă. Mă simţeam urâtă. Mâncam mere, morcovi, iaurt şi uneori carne de pui fiartă. La ora 12:00 un iaurt, după nişte morcovi, apoi la ora 17:00 niste cărnita de pui cu ceva legume. Când mi se făcea foame, mâncam portocale. Nu discutasem cu niciun nutriţionist, ceea ce a fost foarte rău. După trei luni, mă simţeam fără putere şi mi-a căzut părul din cap. După ce am slăbit, ajunsesem la 50 şi ceva de kilograme, nu mă regăseam. Mi se părea că sunt deformată. Nu mai eram deloc pozitivă. Nu recomand nimănui ce am făcut eu”, a declarat cântăreaţa de muzică populară în cadrul unei emisiuni.