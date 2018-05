Cum a reușit Monica Anghel să slăbească 25 de kilograme: „Nu mi-am tăiat stomacul, nu sunt bolnavă, doar am..”

Monica Anghel a slăbit 25 de kilograme.

„Din octombrie urmez un program strict, care durează doi ani și se numește «Good Life», (n.r. viață bună). Am slăbit în total 25 de kilograme, mă simt excelent. Este un program strict, cu medic nutriționist, fizioterapeut, kinetoterapeut și psiholog. Dimineața, după ce-mi duc băiatul la școală, sunt la clinică și urmez acest program, cu specificația că la psiholog merg o dată pe lună, iar nutriționistul îmi face programul săptămânal. Am voie să mânânc orice, și proteină animală, și proteină vegetală, fructe. Am renunțat la carbohidrați. O dată la trei luni îmi fac analizele și sunt din ce în ce mai bune. Mă simt extraordinar, am energie cât pentru zece. Nu mi-am tăiat stomacul, nu mi-am pus inel, nu sunt bolnavă, așa cum au spus unii, doar am urmat un program personalizat!”, a povestit Monica Anghel pentru Click!