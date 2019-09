Cum arată Cătălin Botezatu, după operația de colon: „Am trecut pe lângă moarte, am oprit cancerul”

Cătălin Botezatu a fost la un pas de moarte. Operat de urgenţă la colon în Turcia. Nu este pentru prima oară când ajunge pe masa de operaţie, a avut probleme şi cu inima dar de această dată, s-a speriat foarte tare şi recunoaşte că a trecut prin cele mai mari dureri din viaţa lui.

Operaţia a fost una complicată, care a durat aproape şase ore şi în urma căreia designerului i-a fost extirpat din zona colonului un neoplasm mucinos, o tumoră foarte rară care se poate transforma în cancer.

Pe lângă intervenţie, Botezatu a fost supus şi unei şedinţe de chimioterapie hipertermică intraperitoneală şi va rămâne în Istanbul pentru recuperare.

El a precizat că avea dureri de aproximativ şase luni şi iniţial medicii i-au spus că ar trebui să se opereze de apendicită, lucru pe care l-a şi făcut, însă durerile au persistat. Nu este pentru prima dată când Cătălin Botezatu are probleme de sănătate. În ultimii ani, designerul a avut probleme cu inima şi se află în permanenţă sub supravegherea medicilor.

„Am oprit cancerul. Nu credeam că o să am nisște dureri atât de mari. Dureri atât de mari, nu știu cum sunt alte operați dar n-am avut așa dureri. A fost și un mic incident, mi-am scos sonda puțin, aveam senzație de sufocare în tot corpul. (…)Am trecut pe lângă moarte, am oprit cancerul. Accepți orice când îți bate moartea la ușă. Asta am simțit. Am avut numai coșmaruri. M-am operat în Romania, apoi am plecat la Atlanta, la Vegas, apoi niște infotripuri, pozele de pe Instagram reflectau altceva. Nimeni nu sștia că sufeream foarte tare din punct de vedere fizic. Așa sunt eu. (…)M-am speriat când am văzut cum arată operația. Sunt două cusături, una cu niște capse de metal, pe interior. A fost o durere groaznică după ce s-a dus anestezia. Au fost mulți medici, multe asistente în salon. Eram conectat la nu știu câte aparate, la nu știu câte fire. Am zis: «Doamne, ce am pățit? Ce mi se întâmplă?!»", a povestit Cătălin Botezatu, aproape cu lacrimi în ochi, de pe patul de spital din Turcia.