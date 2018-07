Dani Oțil, mărturisire inedită. Nimeni nu se aștepta la asta

Foto: Facebook/Dani Oțil

Dani Oțil a dezvăluit de câte ori a avut permisul suspendat, după ce a încălcat regulile în trafic.

„În august 1998 am făcut 18 ani, în septembrie am dat de permis și am luat cu 26 sala, iar moto peste câțiva ani cu 25 și am fost foarte supărat”, a declarat el.

„Am avut permisul suspendat doar de două ori în viață. O dată pe nedrept, pentru că am făcut cu motocicleta ceva ce face oricine în trafic și am fost țap ispășitor pentru că aveam o față cunoscută. Prima oară în județul Timiș, plecam spre București, trebuia să ajung într-un timp record. Și sătul să văd o mașină de poliție care ne ținea la respect cu clasicul 90 la oră, am forțat un pic o depășire și mi-am luat-o”, a explicat Dani Oțil pentru epiesa.ro.