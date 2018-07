Dietă. Andreea Raicu a dezvăluit care este secretul siluetei sale de invidiat

Foto: Facebook/Andreea Raicu

Dietă. Este într-o formă maximă la 41 de ani, dar Andreea Raicu recunoaște că secretul constă în a fi în coordonare cu sine însăși.

Dietă. „Buna dimineata! Zilele mele incep mereu cu un pahar cu apa calduta si lamaie, un mic dejun sanatos si cateva minute in care imi iau timp pentru mine. Va sfatuiesc si pe voi sa incepeti diminetile in liniste si sa incercati sa va conectati cu voi”, scria Andreea Raicu, pe Facebook, in urma cu cateva luni.

Dietă. Un alt truc la care apeleaza vedeta este odihna. Pentru ca nu degeaba se numeste somn de frumusete, aceasta alege sa doarma intre 6 si 8 ore si jumatate, pe noapte. In plus, ea sustine ca merge la culcare foarte devreme, noteaza click.ro. Alaturi de toate acestea, Andreea Raicu isi dedica timp si sportului.

Dietă.Totodata, ea le dezvaluia fanilor sai, prin intermediul unei postari pe blogul personal, ca in fiecare dimineata apeleaza la un truc pentru a avea tenul frumos. „Dimineata ma spal cu apa termala de la frigider. In perioada rece folosesc creme de corp mult mai grase. Beau cel putin 2 litri si jumatate pe zi si iau in fiecare zi un gram de Vitamina C”, scria vedeta, pe blog.

Dietă. In plus, un alt secret al ei este echilibrul interior. Pentru a ajunge la acesta, insa, a trecut si prin momente mai grele ale vietii. „Femeile echilibrate reusesc sa imbatraneasca intr-un mod foarte frumos. Echilibrul interior este cel mai important. Esti mult mai impacat cu tine. Am grija de mine si de sufletul meu.