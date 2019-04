DIETĂ. Secretul Danei Rogoz pentru un abdomen plat

sursa foto: Instagram

DIETĂ. Dana Rogoz a avut întotdeauna un abdomen de invidiat, chiar și în timpul sarcinii. Vedeta a mărturisit că nu face mari eforturi pentru a arăta aşa și că are un abdoment plat pentru că merge mult pe jos şi are o alimentaţie sănătoasă.

DIETĂ. ”Cred că e în primul rând ceva genetic, aşa e constituţia corpului meu. Într-adevăr, cum a zis Adela, am ieşit din maternitate cu abdomenul retras, e clar că nu apucasem să fac nimic pentru el. Nici nu pot să zic că am avut o grijă exagerată în timpul sarcinii, dimpotrivă, cred că mai degrabă am fost atentă să mănânc la timp şi sa mănânc lucruri sănătoase. Dar recunosc că, la viaţa haotică pe care o am acum, cu repetiţii, uneori uit, sar o masă, mănânc mult mai prost, atunci mâncam mai bine. Acum, într-adevăr, fac mişcare acasă, dar nu ceva complicat”, a mărturisit Dana Rogoz, conform viva.ro.

DIETĂ. Dana Rogoz slăbeşte greu la 33 de ani - ”Chiar simt schimbarea. Pot să zic că acum am grijă. Fie merg constant la sală, fie fac acasă exerciţii dacă nu am timp, sunt un om activ. Merg mult pe jos, dar nici nu trăiesc în sală, nu-mi permite timpul. Am mai multă grijă cu ce mănânc, evit prăjelile, urmez regulile de bun simţ”, a mai dezvăluit Dana Rogoz.