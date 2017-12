Divorțul finalui de an în România. Un cuplu celebru își spune adio

"Fiecare sfârşit de an este o ocazie pentru a face un bilanţ. Pentru mine este mult mai important de atât. Este închierea unui capitol important din viaţa mea. După o separare de mai bine de un an de zile, eu şi Gabi am hotărât să mergem pe drumuri separate. Bineînţeles că vom rămâne în relaţii bune şi vom face totul, în continuare, pentru creşterea şi educarea fetelor noastre. Un astfel de moment nu este niciodată uşor, aşadar, vă rog să ne respectaţi intimitatea şi decizia de a nu discuta mai mult pe această temă. Vă doresc un an nou minunat şi plin de realizări", a scris Catrinel Sandu pe Facebook.

Catrinel şi fostul tenismen Gabriel Trifu au împreună două fetiţe, Sara (8 ani) şi Lara (4 ani), de dragul cărora au promis că vor rămâne în relaţii bune.