Făcea un milion de dolari pe an pentru doar 20 de zile de muncă, dar astăzi trăiește pe străzi. Povestea tulburătoare a uneia dintre cele mai frumoase femei din lume

Foto: Go Found Me

În anii 80 avea toată lumea la picioare și făcea un milion de dolari pe an pentru doar 20 de zile de muncă, dar astăzi trăiește pe străzile din Barcelona.

Este vorba de fostul model Nastasia Urbano, care a apărut pe coperta revistei Vogue.

Frumoasa, astăzi în vârstă de 57 de ani, și-a făcut apariția în campanii de modă alături de Linda Evangelista, a fost imaginea parfumului Opium de la Yves Saint Lauren și a luat cina cu Jack Nicholson și Andy Warhol în anii 80.

Totuși, de atunci a dispărut, iar astăzi doarme pe străzi.

„Am ținut reviste, eram iubită de toată lumea, primeam un milion pe an pentru 20 de zile de muncă, pentru trei sau patru ani. Am luat cina cu Jack Nicholson, iar a doua zi cu Andy Warhol și chiar Roman Polanski. Petreceam cu Melanie Griffith, Don Johnson. Am fost pe punctul să mă duc la nunta Madonnei cu Sean Penn pentru că actorul David Keith era invitat, iar eu eram iubita lui atunci, dar ne-am trezit cu o mahmureală și nu am mai putut pleca. Aveam totul, eram ca o regină”, declara Nastasia Urbano.

Femeia spune că viața i s-a schimbat când l-a întâlnit pe bărbatul care i-a devenit soț și tatăl copiilor ei. În final, acesta a părăsit-o, lăsând-o doar cu câteva haine. „Lucrul cel mai bun din acea relație au fost copiii mei, restul a fost oribil. A plătit totul cu banii mei. La doar două zile după ce l-am cunoscut, a vrut să cumpăr un BMW și eu, ca o proastă, am semnat un cec. Eram îndrăgostită”, a mai povestit ea.

A suferit de depresie și recunoaște că a fost evacută din mai multe case pentru că nu putea plăti chiria.

„Vreau ca ai mei copii să mă vadă bine. Vreau să mă recuperez ca om și să fiu bine, astfel încât să fie mândri de mine”, scrie Daily Mail.