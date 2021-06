Laurențiu Reghecampf ar fi sunat la 112, după ce Anamaria Prodan ar fi amenințat că se sinucide

Atât impresara, cât și Reghe ar fi sunat în mai multe rânduri la 112, în cursul săptămânii trecute. Antrenorul ar fi anunțat faptul că soția sa este agitată și dorește să plece cu mașina, amenințând că intenționează să își facă rău singură.

La scurt timp, Anamaria Prodan ar fi sunat și ea la numărul unic de urgență, anunțând că este sechestrată de Reghecampf în palatul lor de la Snagov, au precizat surse, pentru Cancan.ro.

La vila de la Snagov s-a deplasat un echipaj de polițiști și o ambulanță, iar Anamaria Prodan ar fi fost foarte agitată, dar și incoerentă. Într-un final, conflictul dintre cei doi s-a calmat, dar niciunul dintre ei nu ar fi dorit să facă reclamație, după cum afirmă sursa citată.

Anamaria Prodan neagă zvonurile despre divorț

Sexy impresara susține că mariajul ei cu Reghe nu s-a încheiat, iar în toată această situație ar fi fost vorba doar despre o glumă.

"Ți se pare că am un bărbat de lăsat? Eu am cel mai șmecher bărbat din Europa, din lume chiar. Eu am vrut să-i organizez o petrecere surpriză, cu ocazia nunții de cristal, dar cineva, care nu era pe listă, dar s-a strecurat cumva, a stricat totul. Iar Reghe a aflat. Ca să vezi cum sunt oamenii. Noi suntem un cuplu unic în lume. manager și antrenor, amândoi la nivel intențional, mai ales într-o țară în care familiile noastre sunt puternice", a explicat sexy impresara, potrivit Digisport.ro.

Mai mult decât atât, Anamaria Prodan a explicat că ar fi fost vorba doar despre o serie de zvonuri, pornite de la persoane pe care le-au deranjat prin brandul lor personal.

"Noi am creat un brand și e normal că am deranjat zi și noapte în ultimii 15 ani. Poate că a zis el așa, ca să scape de persoana cu care vorbea 'da, mă, da, divortez! Dar, eu nu vorbesc cu Laurențiu așa ceva. Laur poate să facă ce vrea, să vorbească orice", a mai adăugat ea.

Mai mult decât atât, Anamaria Prodan susține că relația cu soțul ei este mai strânsă ca niciodată.

"Nu m-a deranjat ce a spus el. La noi, în familie, toată lumea se iubește ca pe Dumnezeu. Soțul meu e nr 1, familia mea e nr. 1. Nu mă interesează ce se scrie.

Eu nu exclud niciodată nimic, dar în momentul ăsta, familia Prodan Reghecampf e prea puternică ca să facă jocurile altora", spune soția lui Reghe.

Laurențiu Reghecampf susține că divorțează de Anamaria Prodan

Momentan nu se știe motivul pentru care cei doi ar fi ales să rupă căsnicia, însă, de-a lungul timpului au tot existat zvonuri cu privire la un posibil divorț, dar anunțul a fost făcut de Reghe, pentru Fanatik, în urmă cu câteva zile.

”Da, e adevărat, divorţăm! Este singurul comentariu pe care îl am de făcut. Vă rog să înţelegeţi că este vorba de viaţa noastră privată, de copiii noştri şi vă rog să ne respectaţi decizia. Vă mulţumesc”, a declarat Reghecampf pentru fanatik.ro

Când a fost întrebată cu privire la divorț, Anamaria Prodan evitat subiectul: ”Nu, nu! Dar am puțină treabă, am puțină treabă acum! Vorbim, pa, pa!”

Uimirea vine după ce cei doi și-au reînnoit jurămintele, pe 2 iunie, la o biserică din Snagov. În urma evenimentului, Anamaria a postat pe contul său de instagram: ”15 ani de iubire fără margini, 15 ani de respect, 15 ani de fericire și împlinire mi-ai adus tu, soțul meu de vis! Te iubesc fără limită!

Cuvintele nu pot exprima dragostea ce ți-o port. Iubirea necondiționată pe care o simt față de tine… nu are limită! Nu există ceva mai frumos decât tine… ești iubirea vieții mele! Nici viața nu este peste tine… ești mai frumos decât un răsărit de soare, ești mai frumos decât un vis frumos. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că mi te-a adus în viață”

Laurențiu și Anamaria formează un cuplu încă din anul 2008, după ce au divorțat de foștii parteneri. Anamaria are două fete din prima căsatorie, Rebecca și Sarah iar Laurențiu are un baiat, Luca.

