Mădălina Ghenea, atracția serii la premiera filmului "House of Gucci"

Evenimentul fastuos a avut loc ieri, 9 noiembrie.

La 35 de ani, frumoasa româncă a făcut senzaţie pe covorul roșu de la Londra, acolo unde a avut loc premiera unui dintre cel mai aşteptat film al anului, "House of Gucci".

Mădălina Ghenea a purtat o rochie neagră cu un decolteu adânc, care i-a pus perfect silueta în valoare.

Lady Gaga, Salma Hayek, Adam Driver şi Mădălina Ghenea sunt doar o parte dintre actorii care au defilat pe covorul roșu. Fotografiile de la eveniment au făcut înconjurul lumii.

În filmul regizat de Ridley Scott, Mădălina Ghenea o interpretează pe Sophia Loren.

„În cele din urmă pot spune asta, am ținut acest secret profesional vreme de cinci luni. De fiecare dată când am auzit sau am citit că sunt conectată cu acest proiect și cu Sophia Loren, mă simțeam de parcă aș fi comis o crimă. Ca să fie clar, este pentru prima dată când vorbesc despre proiect, am fost șocată să văd că scena mea deschide trailerul și să văd că împart ecranul, chiar și pentru câteva secunde, cu acești monștri sacri. Viața este atât de ciudată! Merit asta!? Tot ce pot spune este că sunt atât de mândră! Mulțumesc pentru această oportunitate care mi-a schimbat viața, zeule Ridley Scott”, a scris Mădălina Ghenea pe Instagram.

Pelicula va avea premiera în cinematografele din ţara noastră pe 24 noiembrie.

