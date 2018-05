Olivia Steer, un nou mesaj controversat: „Rujeola nu există”

Foto: Facebook/Olivia Steer

Olivia Steer a publicat un nou mesaj controversat pe Facebook.

“Dupa aproape cinci ani de lupta grea provaccinista,(…) rata vaccinarii impotriva rujeolei a ajuns sub 45%, la nivel de tara! E vorba de acea boala ce se credea ca ar fi provocata de un virus, dar a carui existenta nu a putut fi dovedita de nici un cercetator/biolog/virusolog/imunolog, in ciuda premiului de 100.000 euro pus in joc, de un biolog neamt. Drept pentru care, in lipsa oricaror probe stiintifice, Curtea Suprema din Germania a decretat ca "rujeola nu exista", iar ca vaccinarea s-a facut din "motive sinistre" “, este mesajul Oliviei Steer.