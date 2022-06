Ce pensie are Mirabela Dauer după 60 de ani de muncă: "Nu e normal, dar nu am ce face"

"Sunt un om normal la cap și drămuit, pentru că toată viața mea am fost nevoită să am singură grijă de mine. În această perioadă am fost foarte, foarte drămuită și îi mulțumesc lui Dumnezeu, că a avut grijă de mine", a spus Mirabela Dauer, potrivit cancan.ro.

Cântăreaţa era la o emisiune TV, în urmă cu câţiva ani, când moderatorul a întrebat-o ce pensie primeşte lunar. A spus că suma este extrem de mică.

Mirabela Dauer: "Nu mă plâng. Sunt la ţară bătrâni care au 100 de lei"

"760 de lei este pensia mea, dar nu mă plâng. Nu e normal, dar nu am ce face. Sunt la ţară bătrâni care au 100 de lei. M-am născut în ţara asta, iubesc România, dar păcat că este locuită", spunea Mirabela Dauer în urmă cu ceva timp.

Dacă în urmă cu ceva ani, Mirabela Dauer se plângea de pensia pe care o are, acum este mai mulțumită.

Recent, cântăreața spunea că încasează o pensie de 1.300 de lei, care este suplimentată cu una de merit.

Mirabela Dauer: "Pensia nu o car cu sacul, dar am putut să plătesc analizele"

"Am avut o pensie de doi bani, dar domnul Ponta – mă rog în fiecare zi pentru sănătatea lui – este singurul care s-a gândit la artiști și ne-a ridicat pensia. Datorită acestei pensii de merit, am putut să îmi plătesc spitalul.

Nu este imensă, nu o car cu sacul, dar datorită acestei pensii eu am putut să plătesc analizele. Îi mulțumesc dimineața, la prânz și seara pentru că am putut fără să cerșesc", a spus Mirabela Dauer.