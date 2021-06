Prietenii nu s-au obosit să participe la parastasul de un al lui Costin Mărculescu. Mara Bănică: "A fost trist"

Se împlinește un an de la moartea fulgerătoare a lui Costin Mărculescu, așa că familia i-a organizat parastasul. După 12 luni însă, actorul pare să fi fost uitat de toți prietenii care îl plângeau în 2020.

La parastasul actorului au fost prezente în jur de zece persoane, cei mai mulți dintre ei fiind membrii ai familiei. Parastasul lui Costin Mărculescu a fost organizat de sora acestuia, la cimitirul Reînviera, acolo unde actorul a fost înmormântat în urmă cu un an.

Actoul a murit în data de 8 iunie 2020, la vârsta de 50 de ani.

Mara Bănică, prietenă apropiată a lui Costin Mărculescu a sunat personal și a invitat oamenii la eveniment, dar vedeta spune că mulți nici măcar nu s-au obosit să îi răspundă la telefon.

Mara Bănică: "A fost numai familia, 10-12 persoane"

"A fost numai familia, 10-12 persoane. M-a rugat sora lui să anunț niște persoane publice să vină, dar nu au venit. Unii nu au răspuns nici la telefon. Unii chiar nu au putut să vină. Mitoșeru era la eveniment în afara Bucureștiului. Serghei Mizil era în Grecia. L-am anunțat și pe Pepe, care m-a întrebat dacă avem nevoie de ceva să-i spunem.

Acum nu l-am văzut la biserică, dar Pepe se duce des la mormânt, la Costin, pentru că nepotul lui, Franco, este înmormântat în același cimitir.

Înmormântarea, practic, eu și cu Pepe i-am făcut-o lui Costin. Acum, la parastas, l-am îmbrăcat pe Larry Freddy (n.r. actorul Răzvan Ghiță), i-am luat costum, apoi am mers la un restaurant. La înmormântare nu s-a făcut pomană la restaurant că era pandemie, dar am dat 125 de pachete. I-am scos și un album lui Mărculescu despre cariera lui, la 40 de zile. Taică-su era terminat săracul, la parastas, are 80 de ani. A fost trist", a declarat Mara Bănică, pentru Click.

