Recunoşti băieţelul simpatic cu tichie şi cămăşuţă? L-ai văzut în ring sau pe micile ecrane

Băieţelul simpatic cu căciuliţă şi cămăşuţă din fotografie a ajuns o persoană cunoscută azi şi sigur l-ai văzut în ring sau pe micile ecrane.

Sursa foto: Facebook

Și-a făcut debutul în 2007, iar de atunci, a câștigat multe victorii importante. Acesta se poate lăuda și cu o familie frumoasă pe care o are alături de soția sa.

În prezent, băieţelul din imagine este un sportiv cunoscut, dar și vedetă apreciată, făcându-și apariția la mai multe emisiuni televizate.

Supranumit "Moartea din Carpați", el este kickboxer și pugilist, iar de-a lungul carierei sale sportive a obținut o mulțime de victorii importante.

Cătălin Moroșanu, căci despre el este vorba, a avut o copilărie de care își amintește cu drag. El a crescut lângă o pădure, aflându-se în mijlocul sălbăticiei, ceea ce a contribuit la dezvoltarea sa fizică și psihică.

Cătălin Moroşanu: "Am avut o copilărie frumoasă, am crescut într-un canton silvic, în pădure"

Sportivul își dorește ca cei doi copii pe care îi are să crească într-un astfel de mediu, să fie aproape de natură.

"Am avut o copilărie frumoasă, am crescut într-un canton silvic, în pădure. Am avut mereu acea libertate de a zburda în natură.

Lucrul acesta a fost foarte important pentru dezvoltarea mea fizică și psihică. Când crești în natură, în comuniune directă cu aceasta, ești mai viguros", a povestit Cătălin Moroșanu într-un interviu, în urmă cu ceva timp, potrivit spynews.ro.

Cătălin Moroșanu, pe numele său adevărat Cătălin Moroșan, este născut pe 30 iunie 1984, la Cotnari, în Iași. Sportivul este absolvent al Facultății de Drept și deține o sală de kickboxing.

Cătălin Moroşanu a cochetat şi cu politica

În urma alegerilor locale din 2012, a devenit consilier județean în Iași, fiind ales pe listele PDL, iar în 2013 a fost desemnat șeful organizației de tineret a filialei județene a PDL Iași.

În iunie 2016 a obținut un nou mandat de consilier județean, de această dată din postura de membru al PNL și a devenit prim-vicepreședintele Tineretului Național Liberal.

În toamna aceluiași an își depune candidatura pentru a intra pe listele pentru parlamentare ale PNL, dar în urma alcătuirii listelor pentru parlamentare acesta s-a declarat "dezamăgit și mâhnit de partid și de actuala conducere centrală" și și-a dat demisia din funcțiile deținute în partid și și-a retras candidatura pentru parlamentare.

În aprilie 2022 s-a retras complet din activitatea politică.