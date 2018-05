Rona Hartner, despre drama prin care a trecut: „A fost o suferință enormă”

Foto: Facebook/Rona Hartner

Rona Hartner este una dintre cele mai nonconformiste artiste de la noi. Însă, în spatele chipului luminos se ascund momente dureroase, care au adus cu sine schimbări radicale.

Rona Hartner, în vârstă de 45 de ani, a trecut prin povești de dragoste mistuitoare, însă una dintre ele a fost mai dureroasă decât toate, a fost povestea care i-a schimbat gândirea și percepția asupra iubirii.

„Faptul că un iubit de-al meu pentru care am rămas în Franța nu s-a căsătorit cu mine, mi-a schimbat total percepția asupra iubirii. Eu am rămas acolo pentru el, mi-am schimbat viața pentru el și el nu m-a ales pe mine. După 3 ani. Atunci mi-am dat seama că există evenimente în viață care, deși sunt negative, că așa le percepem atunci, ele devin pozitive în timp. Spun asta pentru că bărbatul acela nu era pentru mine.

Atunci am învățat că nu pot să-l controlez pe celălalt, nu pot să-i controlez sentimentele și nici nu pot să-l fac să gândească ca mine. Celălalt este liber. Deși își dorea, nu era pregătit să facă pasul asta și era libertatea lui de a nu o face. Am învățat că în viață nu esti locomotiva nimănui, poți fi un vagon și poți merge alături de alt vagon. A fost o suferință enormă, dar am reușit să trec peste”, a mărturisit Rona Hartner, potrivit unica.ro.