Salata care o ajută pe Jennifer Aniston să se mențină în formă. Rețeta ei a devenit virală

Jennifer Aniston a dezvăluit, în sfârșit, rețeta ei de salată preferată. Combinația preferată a actriței este una foarte consistentă.

Jennifer Aniston a dezvăluit rețeta ei preferată pentru Today, unde discuta despre un antrenament online cu impact redus.

Actrița a spus că obișnuia să se forțeze cu antrenamente lungi, dar acum apreciază beneficiile antrenamentelor mai scurte, cu mișcări mai reduse, dar funcționale. Așa că acum face antrenamente de 10-20 de minute care solicită mai puțin corpul - și continuă să mănânce salate pentru a se menţine în formă.

Rețeta de salată a lui Jennifer Aniston: salată verde, ciuperci, varză, roșii, avocado, măsline, parmezan, pecorino sau feta, migdale, semințe de floarea-soarelui, un ou și oțet.

"Îmi place să consum ciuperci. Îmi plac mugurii de varză. Îmi plac roșiile. Avocado, măsline, obligatoriu brânză - nu voi renunța niciodată la brânza mea. Migdale feliate, semințe de floarea-soarelui.

Oul completează salata cu adevărat consistentă", a declarat Jennifer Aniston.

Jennifer Aniston nu mănâncă aceeași salată în fiecare zi

Recent a fost văzută consumând o salată formată din pui, roșii, castraveți, fasole, parmezan și puțină vinegretă.

Jennifer Aniston urmează principiul alimentar 80/20. Potrivit Insider, actriţa a declarat pentru Elle că dieta ei înseamnă că face alegeri alimentare sănătoase 80% din timp și este mai relaxată 20% din timp.

Jennifer Aniston este o actriță, regizoare, producătoare de film și femeie de afaceri americană. Ea a cucerit faima internațională pentru rolul lui Rachel Green în sitcom-ul Friends (Prietenii tăi) (1994–2004), rol pentru care ea a câștigat un premiu Emmy, un Glob de Aur și un premiu Screen Actors Guild Award.

În 2012, Jennifer Aniston a primit o stea pe Hollywood Walk of Fame. Adițional, revista Men's Health a ales-o pe Aniston drept ”cea mai sexy femeie din toate timpurile” ("Sexiest Woman of All Time").

Jennifer Aniston a jucat rolul protagonistei feminine în zeci de filme de comedie romantică, notează Wikipedia.

Cele mai mari hit-uri box office ale sale sunt Bruce Almighty (2003), The Break-Up (2006), Marley & Me (2008), Just Go with It (2011), Horrible Bosses (2011) și We're the Millers (2013), toate încasând peste 200 de milioane de dolari în Statele Unite.