Secretul Silviei Dumitrescu! Cum a reușit să slăbească 15 kilograme în 4 luni! Respectă cu strictete o singură regulă

Silvia Dumitrescu și-a schimbat viața total. Vedeta a reușit să slăbească aproximativ 15 kilograme în patru luni. Artista a dezvăluit ce mănâncă de când a început să aibă un stil de viață total nou.

”Mai mănânc din când în când şi câte o plăcinţică, dar am cam renunţat la dulciuri: torturi de ciocolată, prăjituri. Nu-mi mai îndulcesc cafeaua, mă plimb în parc în fiecare zi. Am pe telefon când fac 8,000 de paşi, 10,000 de paşi. Pur şi simplu am avut colesterolul cam mare şi mi s-au interzis anumite alimente, ca prăjelile. Scăpând de aceste alimente, am reuşit să mănânc şi la ore fixe. Mănânc de toate, dar nu renunţ la ore fixe. Micul-dejun pe la 10, prânzul pe la 14:30, cina pe la 19:00. Am slăbit 15 kilograme în 4-5 luni. Acum trebuie să mă opresc. Eu am oprit nişte haine din perioada lansării mele. Le-am dat jos ca să le aranjez şi m-au încăput! Am fost foarte fericită”, a declarat Silvia Dumitrescu la Antena 1.