Silviu Prigoană, distrus de moartea lui Marcel Toader: ”Eram nașul lui, trebuia să ne întâlnim mâine!”

Cunoscutul om de afaceri Marcel Toader a murit în cursul zilei de sâmbătă. Bărbatul a decedat în urma unui infarct. Omul de afaceri s-ar fi aflat la o petrecere, cu prietenii. A început să se simtă rău acuzând dureri în piept.

A intervenit un echipaj al Ambulanței, dar medicii nu au putut să îl salveze. Nimănui nu-i vine să creadă că omul de afaceri a murit la doar 56 de ani, iar unul dintre cei care sunt afectați teribil de această dispariție este Silviu Prigoană, care l-a cununat cu ultima lui soție, interpreta de muzică populară Maria Constantin.

„Eu sunt fără cuvinte. Am vorbit și am aranjat, trebuia să ne întâlnim mâine. Nu îmi vine să cred nici acum. E absolut un episod tragic în viața mea, e finul familiei mele. Nu am cum să știu dacă a avut probleme medicale. Eu eram nașul lui. Pentru mine a fost un șoc. Noi avem exact aceeași vârstă. A lăsat o mamă pe pământul asta”, mărturisește Silviu Prigoană pentru fanatik.ro.

