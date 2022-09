Tora Vasilescu, factură uriaşă la energia electrică. "Nu pot să plătesc, am o pensie de ruşine!"

Tora Vasilescu s-a alăturat şi ea vedetelor care au primit facturi uriaşe la energie electrică şi spune că nu-i ajunge pensia pentru a o plăti.

Sursa foto: Hepta | Mediafax Foto / Cristian Radu Nema

Actriţa ajunsă la vârsta de 71 de ani are, însă, o pensie foarte mică, din care spune că nu poate achita ultima factură la electricitate, potrivit fanatik.ro.

Ultima factură primită de Tora Vasilescu este de 7.000 de lei, iar pensia acesteia nu acoperă nici măcar jumătate din sumă.

"România a fost clădită de strămoșii noștri, de părinții noștri, de noi, de generația mea. Nu e normal să am o pensie atât de mică. Eu nu pot din pensie să plătesc factura, nu există.

Am o pensie de rușine, o pensie de la teatru. E adevărat că m-am pensionat… așa a fost legea pentru mine… la 50 de ani. Erau salariile atât de mici că am zis că fac colaborări. Și într-adevăr, am făcut (...)… și mă bazez pe pensie, 2.350 de lei, de la teatru.

O rușine, mi-a venit ultima factură pe două luni 7.000 de lei, 70 de milioane vechi. Nu e normal să plătești din urmă", a declarat Tora Vasilescu.

Actriţa mai spune că nu este genul de persoană care să consume mult, ci că tot ce a făcut a fost să-și ude grădina: "Eu nu am fost avertizată, mi-am udat grădina, n-am făcut petreceri. Eu ce fac? Nu mai ud gazonul? Nu mai ud florie? Toată bucuria, toată pregătirea pentru anii aceștia a fost grădina asta. Cultiv legumele mele", a adăugat Tora Vasilescu.

A fost pe scenă mai mult de jumătate din viață și s-a pensionat la 50 de ani, din cauza salariilor mult prea mici de care actorii din teatru beneficiau.

La 71 de ani împliniți anul acesta, Tora Vasilescu s-a retras la casă, în Buftea, acolo unde spunea că și-a pregătit bătrânețea.

Tora Vasilescu și-a dedicat viața scenei teatrului și, în general, carierei sale de actriță. Totuși, după ani întregi de muncă, marea artistă a ajuns în situația în care pensia de care beneficiază să nu-i ajungă nici măcar pentru achitarea datoriilor.

Se schimbă modul de calcul pentru facturile la electricitate. Ordonanţa de Urgenţă va fi modificată în Senat, astfel încât compensarea să se facă la consumul curent de electricitate, şi nu la media pe anul 2021.

Cel mai mic preţ pe care îl vor plăti românii pentru un kWh este de 68 de bani, dacă îndeplinesc anumite condiţii.

Preţul pe care îl vor plăti românii la energie electrică

- maximum 0,68 lei/kWh cu TVA inclus în cazul clienţilor care consumă între 0-100 KWh inclusiv

- maximum 0,80 lei/kWh, cu TVA inclus, în cazul clienților care consumă între 100,01-300 kWh.

Coaliţia de guvernare a dat undă verde pentru modificarea OUG pentru plafonarea facturilor la energie.

Antena 3 a prezentat câteva calcule pentru a vedea cât ne va costa la iarnă factura la energie electrică pentru o garsonieră sau un apartament, în funcţie de consum.

Coaliţia de guvernare a căzut de acord luni să schimbe modul defectuos de calcul al facturilor la energia electrică, mod în urma căruia mulţi români s-au trezit cu facturi uriaşe.

Astfel, coaliţia a decis că se va trece la calculul kWh pentru anul în curs, nu pentru anul anterior, şi nici nu se va mai face media celor trei ani.

Scenariile arată că pentru o garsonieră se poate plăti 60-1250 lei lunar, în timp ce pentru un apartament cu două camere, factura la curent poate ajunge la 144-1700 de lei, în funcţie de consum.

Coaliţia de guvernare a căzut de acord să schimbe modul defectuos de calcul al facturilor la energia electrică, mod în urma căruia mulţi români s-au trezit cu facturi uriaşe.

Astfel, coaliţia a decis că se va trece la calculul kWh pentru anul în curs, nu pentru anul anterior, şi nici nu se va mai face media celor trei ani.

Totuşi, mulţi români vor primi în continuare facturi mari, având în vedere că unele au fost deja calculate pe model vechi şi emise.