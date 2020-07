Surpriză uriașă! Intră Selly în politică? La ce partid și ce ar face dacă ar fi în locul lui Klaus Iohannis

Acum un an, Selly apărea pe coperta Revistei Capital și povestea despre planurile lui de viitor. Spunea că peste 10 ani se vede activând tot în online și că televiziunea l-a fascinat de mic. Prezent în emisiunea lui Mihai Gâdea, acesta a primit oferta de a se alătura Antena3 cu un proiect media, însă tânărul vlogger a spus că nu știe dacă este încă momentul pentru acest pas.

Încă de acum un an, Selly vorbea despre faptul că și-ar dori foarte mult o schimbare în educație. În urmă cu câteva zile a devenit viral cu un clip fix pe această temă. Întrebat ce ar face dacă ar fi Klaus Iohannis pentru o zi, el a răspuns prompt, în stilul caracteristic, pragmatic, inteligent și amuzant.

Ce ar face Selly dacă ar fi Klaus Iohannis

“M-aș relaxa. Într-o zi nu poți face nimic. Dar dacă aș avea mai mult timp, m-aș concentra pe o reformă educațională. Ca președinte ai oricum atribuții limitate, dar aș insista pe o schimbare în zona aceasta. Avem o mare problema cu educația și de aici ne pleacă și celelalte probleme. Nu este actualizată secolului în care trăim. Ar trebui să învățăm lucruri care să ne pregătească pentru viața reală”, spunea Selly.

L-am întrebat pe celebrul vlogger și dacă și-ar dori să intre în politică și mai ales la ce partid.

“Este o lume complexă, dictată de interese, în care nu prea aș avea ce să caut”, a explicat Selly, care consideră că atunci când un elev termină liceul ar trebui să-și cunoască drepturile și obligațiile ca cetățean, legile fundamentale ale statului și ce atribuții au cei pe care-I aleg odată la patru ani să-i reprezinte. “Și ar trebui să ne axăm mai mult pe istoria recentă a României, pentru că ea a creat România în care trăim astăzi”, a conchis el.

Ce le transmitea tinerilor acum un an? Același lucru ca și acum.

"Mesajul meu pentru ei este să nu se grăbească să judece, să creadă în visul lor și să-și găsească de mici un hobby. Să caute de mici să facă ce le place. Nu vrei să ajungi să faci în viață ceva ce nu-ți dorești pentru că asta îți face viața urâtă și tristă. Și nu vei avea succes niciodată așa. Sa-și caute pasiunea, să fie perseverenți, să nu renunțe la visul lor oricât de greu ar fi. Oricine la început este praf. Și eu am fost. M-am filmat contra luminii la primul vlog. Dar mi-am dorit, am visat, am muncit mult și am crezut în mine".