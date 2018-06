Anastasia Lazariuc a dezvăluit, în sfârșit, secretul frumuseții ei. Ce consumă în cantități impresionante

foto: Facebook/ Anastasia Lazariuc

Cunoscuta cântăreață Anastasia Lazariuc are o siluetă de invidiat și un tonus grozav, la 64 de ani!

Iată ce spune Anastasia Lazariuc despre stilul său de viață:

“Noi suntem doar o cutiuță care are nevoie de energie. Am zile când am poftă să mănânc mai mult și mă înfrupt din toate cât mi-e poftă, dar am și multe zile în care nu prea simt nevoia să mănânc. Când aveam copiii acasă găteam mai mult. Acum nici nu-mi vine să fac mare lucru de mâncare pentru mine, mai degrabă o salată.

E foarte important să bem foarte multe lichide, de preferat apă. Am avut noroc și de o genă bună. Mama era slăbuță, tata înalt și slab, copiii mei la fel. Dar cred că fiecare dintre noi trebuie să aibă un pic de grijă la ce mănâncă. Noi suntem doar o cutiuță care are nevoie de energie. Dar energia nu vine de la mâncare, vine de la soare, de la aer, de la natură. Iar prea multă mâncare ne obosește”, mărturisește Anastasia Lazariuc.