Cum a pierdut Andreea Bălan 90.000 de euro. ”Toți banii i-am dat acolo!”

Investitorul israelian care promitea un proiect imobiliar ambițios în zona Doamna Ghica a încasat nu mai puțin de 20 de milioane de euro de la mai multe persoane pe care le-a convins să cumpere o garsonieră sau un apartament în blocul său, încă în stadiul de proiect.

Din păcate, cumpărătorii au rămas doar cu banii dați, însă fără locuința promisă, când investitorul a fugit cu banii când terminase doar unul dintre cele patru blocuri uriașe. Printre păgubiți este și Andreea Bălan, care a pierdut 90.000 de euro în acest proiect. Alături de cei 571 de oameni care au rămas, de asemenea, fără bani.

”Timp de un an și jumătate am dat vreo 90.000 euro. Din trei ediţii "Dansez pentru tine", cea din Mexic și celelalte două din România, plus o campanie electorală. Toţi banii i-am dat acolo”, spune artista, potrivit ObservatorNews.ro.

Își dorea un apartament la etajul 11, însă din etajele superioare ale blocului respectiv a fost ridicat doar scheletul.

”Am crezut că e doar o pauză, că trece iarna, mai trece o iarnă... Am angajat o firmă de avocatură şi s-a facut un proces”.

Și nu este singura care a recurs la acest gest. Și alți oameni care au achitat apartamentele au făcut același lucru. În acest moment însă, nu există nicio rezolvare.

Surprizele au continua însă pentru Andreea. S-a trezit cu conturile blocate. În ciuda faptului că tabloidele scriau că nu și-ar fi plătit dările la stat, se pare că ANAF-ul a vrut să recupereze de la ea taxa de timbru pentru procesul colectiv.

”Dacă tu ai bani, îţi luăm ţie banii. Și a trebuit să mai fac eu un alt proces cu fiscul din Ploieşti şi între timp celelalte firme să-si plătească cota lor”.

15 ani mai târziu, Andreea Bălan s-a resemnat cu privire la bani. Singurul bloc terminat de investitor a fost terminat de proprietari. În 2007, constructorul a intrat în faliment, pentru ca în 2008 lucrările să fie oprite definitiv. Zona arată astăzi dezolant.