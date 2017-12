Foto: jurnalul.ro

Indragitul artist George Nicolescu a fost parasit de copiii de sarbatori. Stabiliti de ani buni in Spania, cei doi nu pot veni in tara in acest an.



"De multe ori viata nu este asa cum ne-o dorim noi! Am fost tare suparat, de Sarbatori, caci am pierdut pe cineva drag. Sotia finului nostru a murit recent de cancer, iar aceasta tragedie a reusit sa dea toata familia peste cap. Incercam sa ne revenim, dupa cele petrecute. Nici copiii mei, care sunt de ani de zile plecati in Spania, nu au venit anul acesta in tara. Ce sa fac? Asta este. Au ramas sa il sustina moral pe finul meu, nu este usor prin ce trece", a declarat artistul, potrivit wowbiz.ro.