Îl mai ții minte pe fostul prezentator TV Leonard Miron? Este iubitul unui duce. Dezvăluiri explozive

Foto: Facebook/Leonard Miron

Leonard Miron se iubeşte de peste 18 ani cu un bărbat bogat pe nume Miguel, care recent, a căpătat titlul de duce.

Miguel a devenit putred de bogat peste noapte, după ce a moştenit o avere imensă, un adevărat imperiu şi a căpătat titlul de duce, care pe lângă beneficii îi aduce acestuia şi multe obligaţii.

Invitat în emisiunea "Agenţia VIP", Leonard Miron a povestit cum şi-a petrecut sărbătorile, dar a vorbit şi despre iubitul lui, Miguel.

"În luna decembrie încerc să am timp liber, am făcut Crăciunul acasă, dar am şi călătorit în această luna, am fost în insulele Canare. Am trecut prin situaţii în care aveam senzaţia că sunt într-un muzeu de ceară. Eu şi Miguel suntem împreună de 18 ani. Eu şi partenerul meu eram singurii vii. De Revelion a fost superb. Da... acum sunt iubitul unui duce. Iubitul meu a moştenit de la mătuşa lui acest titlu. Decesul mătuşii sale s-a petrecut anul trecut şi atunci a căpătat titlul. Am fost invitaţi la nunta prinţului Harry. Titlul ăsta îi oferă şi atribuţiuni, el va sta mai mult în Spania, să se ocupe de acte de caritate. Eu am fost entuziasmat de acest titlu." a declarat acesta, potrivit spynews.ro.