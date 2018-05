Interviu exclusiv cu Mona Garcea, românca implicată în producția celor mai tari sitcomuri la Hollywood!

OK! a întâlnit-o la Los Angeles pe românca plecată din țară în urmă cu 30 de ani, pentru care Hollywoodul nu mai are secrete, pentru că lucrează la cel mai înalt nivel în industria sitcomurilor, în calitate de producător. O cheamă Mona Garcea și dacă ați urmărit seriale de comedie precum Doi bărbați și jumtate, Mike și Molly sau The Big Bang Theory, atunci sigur i-ați remarcat numele pe generic.

„Am plecat cu familia când aveam 11 ani, pe când în România încă era comunism așa încât n-am avut o copilărie tocmai fericită. De-asta nu pot spune cu sinceritate că-mi e foarte dor de ceva anume… Dar nici copilăria în America n-a fost ușoară. Eram săraci, eu nu vorbeam engleză. Trăiam în Ocala, Florida și câteva familii înstărite au aflat că suntem imigranți și, pentru a ne ajuta, au strâns bani unii de la alții pentru a face un fond pentru mine ca să pot merge să studiez la o școală privată”, a povestit Mona.

