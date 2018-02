Nelu Ploişteanu, mărturisire despre mersul la păcănele

După ce a fost surprins de paparazzi că joacă la păcănelele, Nelu Ploieştenu a fost prezent în cadrul emisiunii moderate de Mihai Morar unde a vorbit despre postura în care a fost prins.

''Pe mine nu m-a distrus mersul acolo pentru că este o relaxare. Pe viața mea jur ca nu am mai pierdut bani de mult. Chiar dacă merg cu 100 de milioane, tot cinci câştig sau tot cinci pierd. Acolo uiţi de toate probleme. Am pierdut cel mai mult 30 de milioane şi am câştigat, acum şase ani, 100 de milioane'', a declarat Nelu Ploieşteanu, potrivit spynews.ro.