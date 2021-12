Topul bogaților de pe Instagram. Câte milioane primesc Cristiano Ronaldo sau Dwayne Jhonson pentru o singură postare

1,6 milioane de dolari primeşte Cristiano Ronaldo pentru fiecare postare pe Instagram. Fotbalistul are mai mulţi fani decât are Rusia cetăţeni şi are milioane de aprecieri la fiecare postare. Cristiano Ronaldo încasează din Instagram mai mult decât principalul lui rival, Messi, care este pe locul al şaptelea.

Anul trecut Dwayne Johnson ocupa locul 1 în acest clasament, dar situația s-a schimbat între timp. Actorul este acum pe locul al doilea şi primește aproximativ 1,52 milioane de dolari pentru a promova un produs pe contul său.

Cântăreața Ariana Grande este în top 3. Cu 256 de milioane de fani, artista câştigă 1,51 milioane de dolari pentru o postare.

În clasament este şi Kyle Jenner, cea care a deținut recordul în 2019. Acum este pe locul 4 cu 1,49 milioane de dolari

În top 5, pe Instagram, este şi cântăreaţa Selena Gomez care încasează 1,46 milioane de dolari pentru o postare pe Instagram.

