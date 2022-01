Cine este milionarul român care și-a petrecut Revelionul printre rechini și balene, peste Ocean

Fericitul care a întâmpinat 2022 în mod acvatic este milionarul Cornel Tăbăcaru care a petrecut în complexul Seaworld din Orlando, SUA.

"Un loc pentru copii mici, mari și foarte mari" - după cum l-a caracterizat Tăbăcaru într-o transmisiune specială pentru Antena 3.

Foci, pinguini, delfini și chiar rechini i-au ținut companie milionarului care s-a bucurat din plin de locul de distracție.

"A fost un an greu, o să fie un an normal - spun ei, Nu există rău sau bun. Există greu sau mai puțin greu", a transmis Cornel Tăbăcaru la început de An Nou.

