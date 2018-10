Aur pentru România la Jocurile Olimpice de Tineret la Judo

Foto: frjudo.ro

Performanta extraordinara pentru tanarul judoka Adrian Sulca la Jocurile Olimpice de Tineret Buenos Aires 2018. Tanarul judoka calafetean castiga medalia de aur dupa un Ippon spectaculos in primul minut al meciului.

Medaliat anul acesta cu bronz la Campionatul European pentru Cadeti din Bosnia in cadrul categoriei -73 kg, sportivul nostru a trebui sa lupte la categoria -81 kg, unde, printr-un parcurs perfect a reusit sa se impuna. Adrian Sulca incepe concursul rapid, asa cum il si incheie, printr-un Ippon in fata lui Rihari Iki din Noua Zeelanda ca mai apoi sa treaca pe rand de judoka Rhys Allan (Australia) si Alex Barto (Slovacia). In finala trece rapid de judoka ceh Martin Bezdek, castigand astfel medalia de aur.

Sursa: frjudo.ro