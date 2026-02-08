Controversă după ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice. A cântat Mariah Carey live pe stadionul San Siro?

Interpretarea starului pop Mariah Carey la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă Milano Cortina a fost subiectul zilei, dar a ridicat și semne de întrebare. FOTO: Hepta

Interpretarea starului pop Mariah Carey la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă Milano Cortina a fost subiectul zilei, dar a ridicat și semne de întrebare, scrie AP News.

Versiunea cântăreței americane a clasicului italian „Nel Blu Dipinto di Blu”, mai cunoscut drept „Volare”, a fost unul dintre momentele care au atras toate privirile în spectacolul de trei ore și jumătate care a dat startul Jocurilor.

„Un vis devenit realitate să cânt (în italiană!) la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă Milano Cortina 2026”, a scris ea ulterior într-o postare pe Instagram.

Mulți au lăudat-o, numind-o extraordinară și apreciindu-i vocea cu tonalități înalte. Însă prestația de vineri a stârnit și numeroase critici online. Unii comentatori s-au întrebat de ce onoarea nu a revenit unui artist italian, alții au observat un teleprompter mare, cu o transcriere fonetică a versurilor în italiană, iar unii au ridicat întrebarea dacă nu cumva a făcut playback.

Trei reporteri inclusiv de la The Associated Press au întrebat Comitetul Internațional Olimpic și organizatorii locali, la conferința lor de presă zilnică de sâmbătă, despre teleprompter și despre îndoielile legate de playback.

Fără legături italiene

Deși nu are origini italiene, comitetul local de organizare i-a cerut lui Mariah Carey să cânte la ceremonia de deschidere de vineri și a promovat-o luni la rând ca pe un nume important adus special pentru debutul Jocurilor de iarnă.

„Credem că prestația Mariah Carey a fost excepțională”, a declarat sâmbătă Maria Laura Iascone, directoarea ceremoniilor Milano Cortina. „A reușit să creeze un moment magic.”

Nu este clar dacă Mariah Carey a ales ea însăși să cânte „Volare”, însă a declarat pentru Vogue, după ceremonie, că piesa a fost de mult timp una dintre preferatele ei.

Spectacolul a inclus și voci italiene: tenorul Andrea Bocelli, cântăreața și compozitoarea Laura Pausini și mezzosoprana Cecilia Bartoli.

În timp ce unii utilizatori de pe internet au susținut că interpreta hitului „All I Want for Christmas is You” părea rigidă, mai ales în timpul versurilor în italiană, publicul din stadionul San Siro a aplaudat și a ovaționat când a realizat că ea cântă în limba italiană.

Întrebată sâmbătă dacă Mariah Carey a făcut playback, Iascone a evitat un răspuns direct și a preferat să o laude, numind-o „cu adevărat extraordinară”. Ea a spus că, „pentru a fi siguri”, organizatorii înregistrează întotdeauna momentele muzicale dinainte, în cazul evenimentelor transmise internațional.

Nu a precizat clar dacă Mariah Carey a făcut playback și a adăugat că artista nu a fost plătită pentru apariția de la ceremonie. „Am fost cu toții mulțumiți de rezultatul pe care l-am obținut”, a spus ea.

Pe stadion se vedea un teleprompter mare, care afișa fonetic cum ar trebui pronunțate cuvintele în italiană. „Voh-lah-reh”, apărea pentru „Volare”. Iar pentru „Nel Blu Dipinto di Blu” apărea „Nell blue Dee-peen-toe D blue”.

Imagini cu versurile care rulau pe ecran au devenit virale pe rețelele sociale, inclusiv într-o postare a sportivului Gianmarco Tamberi, strângând sute de mii de vizualizări.

Când AP a întrebat-o pe Iascone despre teleprompter, aceasta a răspuns că „desigur” că a existat un astfel de dispozitiv. „Mai ales pentru acei artiști care cântă într-o limbă diferită de limba lor maternă”, a spus ea. „Au nevoie de sprijin, mai ales în ceea ce privește pronunția.” Iascone a adăugat: „Asta face parte din spectacol. Este o modalitate de a susține talentele de pe scenă.”