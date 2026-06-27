Antena 3 CNN Sport David Popovici a câştigat proba de 100 m liber, la Trofeul internaţional Settecolli de la Roma

David Popovici a câştigat proba de 100 m liber, la Trofeul internaţional Settecolli de la Roma

R.M.
<1 minut de citit Publicat la 22:55 27 Iun 2026 Modificat la 22:55 27 Iun 2026
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inotatorul david popovici la startul cursei
David Popovici a fost cronometrat cu timpul de 47 sec 26/100, record al competiţiei / FOTO: Getty Images

Înotătorul român David Popovici, campion european, mondial şi olimpic, a câştigat proba de 100 m liber, sâmbătă, la Trofeul internaţional Settecolli de la Roma, cu timpul de 47 sec 26/100, record al competiţiei, potrivit Agerpres.

Popovici, care vineri s-a clasate pe locul al doilea la 50 m liber, a fost urmat de brazilianul Guilherme Santos Caribe, 47 sec 88/100, şi de maghiarul Kristof Milak, 47 sec 89/100.

Denis Popescu s-a clasat pe poziţia a treia în Finala B la 100 m spate (55.25), iar Robert Badea a ocupat locul patru în Finala B la 400 m mixt (4:20.26).

România este reprezentantă de patru sportivi la această competiţie, David Popovici (care va concura şi la 200 m liber), Denis Popescu, Robert Badea şi Eric Andrieş.

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Etichete: David Popovici inot campion roma

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