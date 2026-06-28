David Popovici a câștigat medalia de aur și la proba de 200 m liber, la Trofeul internaţional Settecolli de la Roma

<1 minut de citit Publicat la 22:21 28 Iun 2026 Modificat la 22:24 28 Iun 2026

David Popovici a câștigat încă o medalie de aur / Foto: Getty Images

Înotătorul român David Popovici, campion olimpic, mondial şi european, s-a impus în proba de 200 m liber, duminică seara, în ultima zi a Trofeului internaţional Settecolli de la Roma, notează Agerpres.

Popovici a fost cronometrat în finală cu timpul de 1 min 44 sec 48/100, nou record al competiţiei, precum şi cel mai bun timp mondial al anului, potrivit CS Dinamo.

Pe locul secund s-a clasat italianul Carlos D'Ambrosio, la aproape două secunde diferenţă, 1 min 46 sec 41/100, iar al treilea a fost britanicul Jack McMillan, înregistrat în 1 min 46 sec 71/100.

Popovici a obţinut trei medalii la Roma, argint la 50 metri liber şi aur la 100 metri liber.