CUPA MONDIALĂ 2018. Lotul Franței pentru turneul din Rusia

Selecţionerul Didier Deschamps a anunţat lotul de 23 de jucători ai Franţei pentru turneul final al Cupei Mondiale din Rusia (14 iunie - 15 iulie), după jucătorii care evoluează în campionatul intern, cei mai mulţi provenind de la echipe din La Liga.



Franţa face parte din Grupa C, alături de Australia, Peru şi Danemarca.



Înainte de a pleca spre Rusia, Franţa va mai susţine un amical, pe 9 iunie, la Lyon, contra echipei Statelor Unite, absentă de la turneul din Rusia. Franţa a câştigat primele două meciuri de verificare de până acum, 3-1 cu Italia şi 2-0 cu Irlanda.



Lotul este:

Portari: Hugo Lloris (Tottenham/Anglia), Steve Mandanda (Marseille/Franţa), Alphonse Areola (PSG/Franţa)

Fundaşi: Lucas Hernandez (Atletico Madrid/Spania), Presnel Kimpembe (PSG/Franţa), Benjamin Mendy (Manchester City/Anglia), Benjamin Pavard (Stuttgart/Germania), Adil Rami (Marseille/Franţa), Djibril Sidibe (AS Monaco/Franţa), Samuel Umtiti (FC Barcelona/Spania), Raphael Varane (Real Madrid/Spania)

Mijlocaşi: N'Golo Kante (Chelsea/Anglia), Blaise Matuidi (Juventus Torino/Italia), Steven N'Zonzi (FC Sevilla/Spania), Paul Pogba (Manchester United/Anglia), Corentin Tolisso (Bayern Munchen/Germania)

Atacanţi: Ousmane Dembele (FC Barcelona/Spania), Nabil Fekir (Lyon/Franţa), Olivier Giroud (Chelsea/Anglia), Antoine Griezmann (Atletico Madrid/Spania), Thomas Lemar (AS Monaco/Franţa), Kylian Mbappe (PSG/Franţa), Florian Thauvin (Marseille/Franţa).