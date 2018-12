Scandal în toată regula la Steaua, după eşecul de pe teren propriu în faţa celor de la CFR Cluj, 0-2.

"Batjocura nu-mi place. N-a fost diferență mare pe teren: noi am ratat, ei au marcat. Jucătorii mei dormeau. Ce să văd? Când suntem conduși, noi băgam fundași. Iese Moruțan, iese Man! Cred că cineva i-a luat mințile lui Dică. E batjocură din partea lui.

În mod normal, Dică trebuie să-și dea demisia. A întrecut orice măsură când a luat decizia să-i scoată pe Moruțan și pe Man și să-l bage pe Stan (n.r. și pe Coman)! Eu nu sunt nebun, nu puteam face așa ceva. Dică a vrut să facă o nebunie, să își bată joc de mine", a declarat Gigi Becali, la plecarea de pe Arena Națională, citat de gsp.ro.

Ulterior, Becali a intrat în direct, la Digisport și a continuat tirul la adresa lui Dică.



"Eu am spus părerea mea și după ce a făcut... Cum adică, ești condus, dar pui un fundaș și îl mai scoți și pe Moruțan. Vedeți că nu fac eu schimbările... Da, am cerut altă schimbare. Am cerut o schimbare cu mult înainte să fie roșu, pe Rusescu în locul lui Nedelcu. A făcut calcule și l-a scos pe Moruțan. Putea să facă ce vrea, numai să nu-l scoată pe Moruțan. Nu sunt așa de disperat, jucam în 10, nu era o problemă. Dar nu să-l scoți pe Moruțan, să-ți bați joc de copilul ăla, nu accept. A scos doi atacanți și a băgat un atacant. L-a scos și pe Man, care nu jucase rău. Nu contează, nu am nicio treabă. Dar și dacă fac eu schimbările, fiecare face ce vrea el acasă. Dică vrea bani acum. El zice că nu o să-și dea demisia, pentru că mai vrea bani. Eu nu îi dau bani și gata. Noi trebuia să câștigăm meciul ăsta. Avem timp să ne gândim la cine aducem. Nu-l dădeam afară, pentru că nu vreau să supăr oameni. Meme mi-a spus mereu: Băi, Gigi, nu avem antrenor. El l-a adus. Și eu l-am adus. Dică a făcut ca Gâlcă. Dică nu murea pe mâna lui, nu îl dădeam afară niciodată. Poate să fie Teja, poate să fie Dan Alexa, Reghecampf are echipă. Trebuie să fac rugăciune. Reghecampt are echipă. Cum mă poate convinge pe mine o femeie să pună antrenor.. Nici nu-mi poate spune mie o femeie. Eu pe Ana Prodan, că e soția lui Reghe, îmi e prietenă. Niciodată nu pleca Reghecampt, dar pe Dică l-a pus Diavolul", a tunat Becali.