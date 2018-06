Mărturisirea incredibilă a unui mare fotbalist român: “Am căzut în patima băuturii”

Dorinel Munteanu a făcut o dezvăluire incredibilă. Fostul mijlocaş a recunoscut că a avut probleme mari cu alcoolul.



“Timp de trei ani, am fost pe marginea prăpastiei, dar am reuşit să mă opresc la timp şi în câteva luni am scăpat de acest obicei. Acum sunt gata să revin în fotbal. Totul a început prin 2014, când au apărut primele semne că eu și cu Simona vom divorța. Am început să uit de mine, am intrat în niște anturaje, mergeam des la vânătoare, acolo unde «repriza a treia» e cea mai importantă și cea mai lungă. Era repriza în care începea petrecerea de după vânătoare. Iar eu am început să beau tot mai mult. Niciun divorț nu este ușor. M-a afectat foarte mult. Așa am ajuns să cad în patima băuturii. Toți îmi spuneau că trebuie să mă opresc, chiar și fiica mea, dar parcă nu auzeam pe nimeni. Problema era la mine, eu trebuia să înțeleg că eram la marginea prăpastiei şi doar singur puteam să mă opresc”, a declarat Munteanu, pentru Gazeta Sporturilor.