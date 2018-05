Noi detalii despre posibila plecare a lui Gică Hagi de la Viitorul

Cristian Bivolaru, directorul general al echipei FC Viitorul, a vorbit marți despre posibilitatea ca Gică Hagi să vândă clubul. Oficialul campioanei en-titre a dezvăluit că Hagi a fost în negocieri avansate pentru cedarea pachetului majoritar de acțiuni al Viitorului, dar discuțiile nu s-au concretizat.

"Orice e posibil. Noi am fost în negocieri avansate cu o companie de afară acum un an, dar nu s-a finalizat afacerea. Discuțiile legate de o companie din țară nu știu de unde au apărut. Noi am fost parteneri cu ei, ne-au sprijinit, sperăm să o facă în continuare, dar ca și cumpărători... rămâne de văzut", a spus Bivolaru, potrivit Digi Sport.

"Șansele ca Gică Hagi să plece sunt între 1 și 99%, deci nu e nimic clar, nimic sigur", a completat acesta.